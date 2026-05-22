هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج منظومة الخدمات بميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة كدانة تعيد تصميم تجربة ضيف الرحمن بمعايير الوصول الشامل وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الحج في ملتقى إعلام الحج وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة لدى فروع شركة CEER
واصل معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، زياراته التفقدية على عدد من المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، ضمن الجولات الميدانية التي انطلقت فبل موسم الحج 1447هـ، للوقوف على جاهزية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقَين عن رؤية المملكة 2030، لتمكين حجاج بين الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يُسر وصحة.
وشملت جولة معاليه زيارة مجمع إسناد هيئة الهلال الأحمر الأحمر وأسطولها، واطلع على أعمال فريق المساندة الطبية للكوارث، كما زار مستشفى منى الوادي، ومنشأة الجمرات، إلى جانب غرف التحكم الطبي “ديمات”، واطّلع على مستوى الجاهزية التشغيلية والخطط الميدانية والخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.
يذكر أن معالي وزير الصحة نفذ مجموعة من الزيارات الميدانية التفقدية ومنها: مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، والمستشفى الميداني بعرفات، بالإضافة إلى مجمع الطب الشرعي بالمعيصم، ومستشفى منى الجسر، في سياق التأكد من كفاءة المرافق الصحية واستعدادها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.