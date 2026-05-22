وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة

واصل معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، زياراته التفقدية على عدد من المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، ضمن الجولات الميدانية التي انطلقت فبل موسم الحج 1447هـ، للوقوف على جاهزية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقَين عن رؤية المملكة 2030، لتمكين حجاج بين الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يُسر وصحة.

وشملت جولة معاليه زيارة مجمع إسناد هيئة الهلال الأحمر الأحمر وأسطولها، واطلع على أعمال فريق المساندة الطبية للكوارث، كما زار مستشفى منى الوادي، ومنشأة الجمرات، إلى جانب غرف التحكم الطبي “ديمات”، واطّلع على مستوى الجاهزية التشغيلية والخطط الميدانية والخدمات الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

يذكر أن معالي وزير الصحة نفذ مجموعة من الزيارات الميدانية التفقدية ومنها: مستشفى شرق عرفات، ومستشفى جبل الرحمة، والمستشفى الميداني بعرفات، بالإضافة إلى مجمع الطب الشرعي بالمعيصم، ومستشفى منى الجسر، في سياق التأكد من كفاءة المرافق الصحية واستعدادها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج.