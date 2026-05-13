وزير النقل صالح الجاسر: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام

أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أن أكثر من 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية م. صالح الجاسر: أكثر من 46 ألف كادر لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام pic.twitter.com/I5Clqu7AsK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2026

استقبال ضيوف الرحمن

وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، أنه تم استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة وتوفير أكثر من 3 ملايين مقعد عبر 6 مطارات تربط المملكة بما يتجاوز 300 مطار حول العالم من خلال أكثر من 104 نواقل جوية.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية م. صالح الجاسر: استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة وتوفير أكثر من 3 ملايين مقعد عبر 6 مطارات تربط المملكة بما يتجاوز 300 مطار حول العالم من خلال أكثر من 104 نواقل جوية pic.twitter.com/sOxNVpMDzm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2026

صيانة شبكات وطرق المشاعر المقدسة

ولفت وزير النقل والخدمات اللوجيستية م. صالح الجاسر، إلى تنفيذ خطط صيانة لأكثر من 6 الآف كم من شبكات طرق المشاعر المقدسة.