Icon

وزير الحج: القيادة تضع خدمة ضيوف الرحمن في صدارة الأولويات Icon وزير الإعلام: استضافة 2500 حاج من ذوي الشهداء والعلماء من أكثر من 100 دولة Icon وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعًا طارئًا في الرياض Icon رحلات الحج من فرسان.. سفنٌ شراعية حملت شوقًا قديمًا إلى مكة Icon فيصل بن فرحان يصل إلى إسبانيا Icon الهلال المتناقص يصطف مع زحل والمريخ فوق الأفق الشرقي بمشهد بديع Icon ولي العهد يستقبل وفد تكريم الملك سلمان نظير دعمه ورعايته لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم Icon علماء يكشفون سرًا جيولوجيًا جديدًا تحت جزر برمودا Icon كدانة تُرسّخ مفهوم الأنسنة في المشاعر المقدسة بمشاريع تطويرية شاملة لموسم حج 1447هـ Icon القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 100 كيلو قات بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة

وزير النقل صالح الجاسر: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٣١ مساءً
وزير النقل صالح الجاسر: 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، أن أكثر من 46 ألف كادر يعملون لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

استقبال ضيوف الرحمن

وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم، أنه تم استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة وتوفير أكثر من 3 ملايين مقعد عبر 6 مطارات تربط المملكة بما يتجاوز 300 مطار حول العالم من خلال أكثر من 104 نواقل جوية.

صيانة شبكات وطرق المشاعر المقدسة

ولفت وزير النقل والخدمات اللوجيستية م. صالح الجاسر، إلى تنفيذ خطط صيانة لأكثر من 6 الآف كم من شبكات طرق المشاعر المقدسة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تونس
السعودية

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل...

السعودية
البلديات والإسكان تهيئ 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية

البلديات والإسكان تهيئ 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة...

السعودية
“سبل” تدعم رحلة ضيوف الرحمن بإيصال بطاقات “نسك” قبل وصولهم للمملكة
السعودية

“سبل” تدعم رحلة ضيوف الرحمن بإيصال بطاقات...

السعودية
تعليم المدينة المنورة يطلق التسجيل في الفرص التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن
السعودية

تعليم المدينة المنورة يطلق التسجيل في الفرص...

السعودية
آلية حجز لقاحات الحج عبر تطبيق “صحتي” بخطوات ميسّرة لضيوف الرحمن
يهمك تعرف

آلية حجز لقاحات الحج عبر تطبيق “صحتي”...

يهمك تعرف
بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ”حالة عمار” تستقبل طلائع ضيوف الرحمن بمنظومة دقيقة وخدمات متواصلة
السعودية

بمتابعة من أمير تبوك.. مدينة الحجاج بـ”حالة...

السعودية
جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو
السعودية

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل...

السعودية
هيئة الطرق تطلق مركز التحكم الموحد لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة
السعودية

هيئة الطرق تطلق مركز التحكم الموحد لخدمة...

السعودية