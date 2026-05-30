وسمية الكليب نائبًا للرئيس التنفيذي بالمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انضمت وسمية وسمي الكليب إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستثمار، في خطوة تعزز القدرات التنفيذية للمكتب في مجالات التنمية الإقليمية والاستثمار والشراكات الاستراتيجية.

وتُعد الكليب من القيادات الوطنية المتخصصة في مجالات الاستثمار والاستراتيجية والحوكمة والتطوير المؤسسي، وتمتلك خبرة مهنية متنوعة في القطاعين الحكومي والخاص، شغلت خلالها عددًا من المناصب القيادية والاستشارية، وأسهمت في قيادة وإدارة برامج ومبادرات وطنية ذات أثر تنموي، إضافة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية ومنظومات الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تمتلك خبرة في أعمال الحوكمة ومجالس الإدارة في الشركات المدرجة والقطاع الخاص، إلى جانب خبراتها في تطوير الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المبادرات والبرامج التحولية، وبناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحصلت الكليب على درجة الماجستير في المالية وإدارة الاستثمار من جامعة Sacred Heart University بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسهمت خلال مسيرتها المهنية في عدد من الملفات والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية والتحول المؤسسي وتعزيز كفاءة الأعمال.

ويأتي هذا التعيين في إطار دور المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، الذي أُسس بقرار من مجلس الوزراء بهدف تعزيز التنمية الشاملة في المنطقة، ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير الممكنات التنموية والاستثمارية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويسهم في تعزيز تنافسية منطقة الجوف وجاذبيتها الاستثمارية

