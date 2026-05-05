وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من مطار سلا الدولي بالمغرب

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
المواطن - واس

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المملكة المغربية، عبر مطار سلا الدولي بمدينة الرباط، اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة، من خلال استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وصولًا إلى انتقالهم مباشرة إلى الحافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر مسارات مخصصة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن، بالتعاون مع وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي مجموعة stc، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438 هـ / 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.

