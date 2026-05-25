Icon

قوات أمن الحج تضبط 4 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن Icon وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر Icon سماحة المفتي يصل إلى مشعر منى Icon البديوي: تصريحات نعيم قاسم بشأن البحرين مرفوضة وغير مسؤولة Icon عبدالعزيز بن سعود يتابع استعداد تنفيذ خطط تصعيد الحجاج إلى عرفات Icon يوم التروية.. مشعر منى يستقبل جموع الحجاج وسط منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة Icon كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة Icon متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات Icon حرس الحدود يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ مساءً
وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر المقدسة، وسط انسيابية كبيرة وتنظيم محكم، ضمن منظومة النقل والخدمات التي سخّرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضح مراسل قناة الإخبارية زاهر المالكي أن حركة تفويج الحجاج إلى عرفات جرت بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع النقل الحديثة في موسم الحج، بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وتقليل الازدحام المروري.

ويعمل قطار المشاعر المقدسة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لنقل ملايين الحجاج عبر محطاته المنتشرة في منى وعرفات ومزدلفة، وسط جاهزية تشغيلية وأمنية عالية لضمان سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا
السعودية

الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات...

السعودية