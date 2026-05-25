وصول أولى طلائع الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر

بدأت أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر المقدسة، وسط انسيابية كبيرة وتنظيم محكم، ضمن منظومة النقل والخدمات التي سخّرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

وأوضح مراسل قناة الإخبارية زاهر المالكي أن حركة تفويج الحجاج إلى عرفات جرت بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع النقل الحديثة في موسم الحج، بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وتقليل الازدحام المروري.

ويعمل قطار المشاعر المقدسة ضمن خطة تشغيلية متكاملة لنقل ملايين الحجاج عبر محطاته المنتشرة في منى وعرفات ومزدلفة، وسط جاهزية تشغيلية وأمنية عالية لضمان سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم.