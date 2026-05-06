وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة من السعودية إلى قطاع غزة ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب من إيران جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من بوركينا فاسو “البروق” تزيّن سماء قطاع سراة الباحة في مشهدٍ آسر #يهمك_تعرف | خطوات تقديم طلب الأهلية في حساب المواطن وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن القبض على 7 أشخاص لترويجهم 25 كيلوجرامًا من الكوكايين في جدة وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين السويد تحتجز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات يعتقد أنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي الأمير محمد بن سلمان يُعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح
وصلت أمس إلى وسط قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتسلّم هذه المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-؛ وذلك لتعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.