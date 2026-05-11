وصول قافلة مساعدات جديدة متنوعة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 مشاهد فلكية تزيّن سماء محمية الإمام تركي خلال مايو 2026 دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مقيم لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على انخفاض تنفيذ عملية رفع هندسية دقيقة لجسرين علويين ضمن مشروع تطوير الطرق المحيطة بمركز الملك عبداللّه المالي من سنابل الحقول إلى سكينة الحرم.. طريق مكة تُسهل رحلة فلاح من كوت ديفوار إلى الحج دراسة تكشف كيفية استجابة الخلايا للإجهاد الحمضي في 40 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر حجاج مبادرة طريق مكة في 10 دول المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف 5 وزراء غدًا للحديث عن استعدادات موسم حج جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج روسيا
وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالًا غذائية وخيام إيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- إذ تتولى الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث دعم استمرارية عمليات التوزيع في مختلف مناطق قطاع غزة.
ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.