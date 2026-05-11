ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين

امتدادًا لمواقف المملكة الإنسانية

وصول قافلة مساعدات جديدة متنوعة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٥ مساءً
المواطن - واس

وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالًا غذائية وخيام إيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- إذ تتولى الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث دعم استمرارية عمليات التوزيع في مختلف مناطق قطاع غزة.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

