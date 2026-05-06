وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين

أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التأمين

وبيّنت هيئة التأمين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع.

– مدير برنامج.

– أخصائي إدارة الشكاوى.

– أخصائي أول إعداد التقارير والمتابعة.

– أخصائي مركز الاتصال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة التأمين، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2026م.

