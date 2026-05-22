وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي

هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج منظومة الخدمات بميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة كدانة تعيد تصميم تجربة ضيف الرحمن بمعايير الوصول الشامل وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الحج في ملتقى إعلام الحج وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة لدى فروع شركة CEER
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير الشؤون المالية (الخبر).
– ممثل العلاقات الحكومية (جدة).
– أخصائي مشتريات (الرياض)
وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)