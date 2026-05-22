وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة التركي

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير الشؤون المالية (الخبر).

– ممثل العلاقات الحكومية (جدة).

– أخصائي مشتريات (الرياض)

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2026م.

