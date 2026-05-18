وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول تخصيص التكاليف.
– مدير أول الأصول الثابتة.
– مدير أول التميز المالي والامتثال.
– مدير عام التخطيط والتحليل المالي.
– مدير العقارات والأملاك.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 7 يونيو 2026م.
