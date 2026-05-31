وظائف شاغرة بشركة أكوا باور

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ورابغ.

تفاصيل وظائف شركة أكوا باور

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ضمان ومراقبة الجودة.

– مدير الأنشطة التشغيلية.

– مهندس عمليات غرفة التحكم.

– مدير الصيانة.

– رئيس قسم الميكانيكا.

– فني كهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)