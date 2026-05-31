Icon

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة Icon وظائف شاغرة بشركة أكوا باور Icon العناية بالحرمين تحدد أوقات زيارة معرضي عمارة المسجد النبوي ونوادر المخطوطات Icon ابتهالات الختام.. دعوات الحجاج ترتفع إلى السماء في رحاب المسجد الحرام Icon ضبط 4476 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon لغز حيّر العلماء سنوات طويلة.. اكتشاف جديد يفسر سلوك زحل الغامض Icon حرس الحدود.. منظومة أمنية وإنسانية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن من المنافذ حتى المناسك Icon سدايا ترفع الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية تيسيرًا لمغادرة ضيوف الرحمن Icon قطار الحرمين بالمدينة المنورة يشهد حركة تشغيلية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة بشركة أكوا باور

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة أكوا باور
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ورابغ.

تفاصيل وظائف شركة أكوا باور

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ضمان ومراقبة الجودة.

– مدير الأنشطة التشغيلية.

– مهندس عمليات غرفة التحكم.

– مدير الصيانة.

– رئيس قسم الميكانيكا.

– فني كهرباء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أكوا باور، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة كدانة
السوق

وظائف شاغرة في شركة كدانة

السوق
وظائف شاغرة بـ مجموعة السنبلة
السوق

وظائف شاغرة بـ مجموعة السنبلة

السوق
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة
السوق

وظائف شاغرة في هيئة الزكاة

السوق
وظائف شاغرة في شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة في شركة المراعي

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية

السوق
وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
السوق

وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

السوق
وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة
السوق

وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

السوق