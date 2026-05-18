وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، وحائل، والرياض، وخميس مشيط، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير السلامة والمخاطر.

– مدير أول فريق المصنع.

– فني ضمان الجودة.

– مهندس كهرباء.

– مساعد مدير الإنتاج.

– مشرف التسويق التجاري.

– مساعد مدير حسابات المبيعات.

– مخطط سلسلة التوريد المركزية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2026م.

