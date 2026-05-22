وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، وتبوك، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير سلسلة التوريد.

– مدير ضمان الجودة.

– مشرف صيانة الإلكترونيات الكهربائية.

– رئيس قسم برنامج سلام.

– أخصائي التدريب التقني.

– قائد فريق جودة التوريد.

– أخصائي ميكانيكي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

