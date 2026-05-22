وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، وتبوك، والرياض، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير سلسلة التوريد.
– مدير ضمان الجودة.
– مشرف صيانة الإلكترونيات الكهربائية.
– رئيس قسم برنامج سلام.
– أخصائي التدريب التقني.
– قائد فريق جودة التوريد.
– أخصائي ميكانيكي.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2026م.
