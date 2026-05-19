وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات منظومة الخدمات في ميقات ذي الحليفة تعزّز انسيابية تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون دليل متكامل لحجاج الداخل.. إرشادات وخدمات لتيسير أداء المناسك رسائل صوتية من مكة إلى العالم تختصر مشاعر اللحظة الأولى في المسجد الحرام بيان صيني روسي يحذر من تداعيات القبة الذهبية الأميركية أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السابعة الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.5% إنجاز سعودي مشرّف.. مشتركات مشروع ابتكارات يحصدن الجوائز في معرض ITEX الدولي ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية بنسبة 10.2% خلال مارس
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس أنظمة المرافق الكهربائية والأجهزة.
– مهندس أنظمة الكشف.
– أخصائي المشاركة الدولية.
– رئيس جهاز اختبار الاختراق.
– محلل أتمتة دعم الذكاء الاصطناعي.
– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)