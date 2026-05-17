وظائف شاغرة بـ شركة الحفر العربية

أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الظهران، والخبر.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشغل رافعة.
– مساعد مشرف منصة حفر.
– مشرف عمال الحفر.
– مشرف عمليات مناوب.
– منسق السلامة والتدريب في منصات الحفر.
– مدير التركيبات البحرية.
– خبير صيانة كهربائية.
– فني كهرباء.
– مساعد حفار.
– عامل حفر.
– فني ميكانيكي.
– مشرف منصة حفر.
– عامل خدمات.
– قبطان بارجة.
– عامل برج الحفر.
– فني إلكترونيات.
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مايو 2026م.
