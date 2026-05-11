وظائف شاغرة بـ شركة المراعي في 3 مدن

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل الرياض، وتبوك، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول فريق المنتجات (الرياض).

– أمين صندوق أول (تبوك).

– فني ضمان الجودة (حائل).

– مشرف ماشية (الرياض).

– أخصائي إداري (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)