وظائف شاغرة بـ شركة بدائل

أعلنت شركة بدائل- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة بدائل

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التميز المؤسسي.

– مدير تفعيل المستهلك.

– مدير أول التدقيق الداخلي.

– مدير أول قسم التميز التنظيمي.

– مسؤول طلبات الشراء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بدائل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)