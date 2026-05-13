وظائف شاغرة بـ شركة مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الحسابات الدولية.

– مدير تطوير الشحن.

– أخصائي هندسة المرافق.

– مدير المناوبة في المطار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 28 مايو 2026م.

