وظائف شاغرة بـ شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رأس الخير، وطريف، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التميز التشغيلي.

– مهندس أول بيني.

– مهندس تصميم العمليات.

– مهندس تخطيط رئيسي.

– أخصائي أول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

– مهندس كهرباء.

– مهندس أنشطة هندسة العمليات.

– محلل الصيانة/ أداء المعدات.

– مهندس ميكانيكي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)