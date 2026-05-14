وظائف شاغرة بـ فروع بنك الرياض

أعلن بنك الرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف بنك الرياض

وبيّنت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة التغيير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية).

– مدير العلاقات (مكة المكرمة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)