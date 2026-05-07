Icon

ترامب: توافق أمريكي أوروبي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي Icon دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لنشره إعلانات حج وهمية Icon الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك Icon وظائف شاغرة بـ فروع طيران أديل Icon الولايات المتحدة تدفع بمشروع أممي لحماية الملاحة في مضيق هرمز Icon الزكاة والضريبة والجمارك تقدّم خدمات جمركية متكاملة ضمن مبادرة طريق مكة لضيوف الرحمن Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة Icon مشاهد جمالية في عسير.. أمطار غزيرة وبروق وأجواء ضبابية Icon النصر يفوز على الشباب برباعية ويعزز صدارة دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك

الجمعة ٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تفتيش.

– مهندس أول تميز الصيانة.

– مهندس أول الصحة الصناعية.

– محلل إدارة النقد.

– محلل أنظمة.

– مهندس أول تخطيط الصيانة.

– مهندس أول المواد.

– مهندس أول عمليات الأوليفينات.

– مهندس أول عمليات المرافق.

– فني الوقاية من الحرائق.

– مهندس تخطيط.

التقديم على وظائف شركة سابك

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي

السوق
وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات
السوق

وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات

السوق
وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة
السوق

وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

السوق
وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين
السوق

وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة معادن
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة معادن

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية

السوق
وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
السوق

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

السوق
وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
السوق

وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة

السوق