وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تفتيش.
– مهندس أول تميز الصيانة.
– مهندس أول الصحة الصناعية.
– محلل إدارة النقد.
– محلل أنظمة.
– مهندس أول تخطيط الصيانة.
– مهندس أول المواد.
– مهندس أول عمليات الأوليفينات.
– مهندس أول عمليات المرافق.
– فني الوقاية من الحرائق.
– مهندس تخطيط.
وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)