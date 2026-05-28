وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك

أعلنت شركة نادك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من حائل، والرياض، وحفر الباطن، وحرض.

تفاصيل وظائف شركة نادك

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مزارع.

– مدير أول خدمات الزراعة.

– مشرف مبيعات.

– مدير ضمان الجودة.

– مدير صحة القطيع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نادك، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2026م.

