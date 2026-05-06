وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في كل من رابغ، والرياض، وجدة، والطائف.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني كهرباء/ منشأة.

– مشرف فرع/ عمليات التنفيذ (عدد 3 وظائف).

– مسؤول البيانات الرئيسية/ تخطيط البضائع.

– مساعد مدير التسويق.

– مخطط مراكز التوزيع والمتاجر.

– أخصائي موارد بشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)