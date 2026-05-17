وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٦ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق الإنتاج (الدمام).

– محاسب (الخبر).

– تنفيذي مبيعات (جدة).

– تنفيذي مبيعات (الدمام).

– تنفيذي مبيعات (الرياض).

– فني صيانة (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

