Icon

حرس الحدود بمنفذ حالة عمار يواصل جهوده لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن من الأردن Icon ‎إطلاق الهوية الرسمية لـ خليجي 27 Icon سلمان للإغاثة يوزّع 335 كرتون تمر في محافظة حلب بسوريا Icon فيصل بن فرحان ونظيره الإسباني يوقعان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين Icon قوات أمن الحج تضبط مقيمين و3 وافدين ومواطنين مخالفين Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تفتح باب التسجيل في تجارب الأداء Icon وزير البلديات والإسكان: 22 ألف كادر ميداني و4 محاور رئيسة ضمن منظومة البلديات بموسم الحج Icon القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران Icon برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الغذائية لـ سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من ينبع، والدمام، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة ميكانيكية.

– ممثل مبيعات.

– مستشار أولتطوير الأعمال.

– رئيس قسم أعمال الأنابيب.

– محلل أول دعم الأعمال الاقتصادية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

السوق
وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
السوق

وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة مطارات جدة
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة مطارات جدة

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS

السوق
وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
السوق

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

السوق
وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات
السوق

وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة معادن
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة معادن

السوق
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
السوق

وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات

السوق