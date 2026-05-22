وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول الشؤون المالية/ المشاريع.
– أخصائي حسابات المستأجرين.
– رئيس الأنظمة المالية.
– مشغل مركز الاتصال وعمليات الطوارئ.
– مستشار مشاريع الابتكار.
وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2026م.
