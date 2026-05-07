وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول أنظمة تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسوب، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول العطاءات والمقترحات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الإلكترونيات المتقدمة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

