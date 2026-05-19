وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الملاحة الجوية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل خدمات التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل العمليات الأمنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الأمن)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2026م.

