وظائف شاغرة في شركة سابك

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 مشاهد فلكية تزيّن سماء محمية الإمام تركي خلال مايو 2026 دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مقيم لنقله 9 مخالفين لنظام أمن الحدود الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على انخفاض تنفيذ عملية رفع هندسية دقيقة لجسرين علويين ضمن مشروع تطوير الطرق المحيطة بمركز الملك عبداللّه المالي من سنابل الحقول إلى سكينة الحرم.. طريق مكة تُسهل رحلة فلاح من كوت ديفوار إلى الحج دراسة تكشف كيفية استجابة الخلايا للإجهاد الحمضي في 40 ثانية.. إنهاء إجراءات سفر حجاج مبادرة طريق مكة في 10 دول المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف 5 وزراء غدًا للحديث عن استعدادات موسم حج جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات حجاج روسيا
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش ميداني.
– مهندس أول معدات دوارة.
– مخطط خدمات الصيانة.
– مهندس عمليات المصنع.
– مهندس عمليات المنتج.
– فني أول كهرباء.
– مهندس أول العمليات التشغيلية.
– مهندس أمن سيبراني.
وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)