وظائف شاغرة في شركة مطارات الدمام

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– أخصائي تسهيل أمن المطارات.

– مهندس التفتيش الأمني.

– أخصائي أنظمة أمنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 يوليو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

