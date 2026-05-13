وظائف شاغرة في شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وأمنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ثول، وطريف، ورأس الخير، ومهد الذهب، والجبيل، والرياض، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ باحث المعادن.

– أخصائي أول النظافة الصناعية.

– أخصائي كهرباء.

– مهندس سلامة.

– مشرف الأمن.

– أخصائي أول إدارة الأسطول/ اللوجستيات.

– مدير عمليات الأمن الصناعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2026م.

