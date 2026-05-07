Icon

القبض على مواطن ومقيم لترويجهما الشبو المخدر في الشرقية Icon الرياض تحتضن ندوة دولية لبحث الإنفاق الصحي الذكي.. السبت Icon خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة مع نظيره السويدي Icon وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon هطول أمطار الخير على منطقة الباحة Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا Icon ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1% Icon وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات Icon نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس” Icon وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الدعم الفني.

– أخصائي أول برامج التدريب.

– أخصائي أول عمليات التدقيق الداخلي.

– أخصائي أول التخطيط والتحليل المالي.

– مدير إدارة المخاطر المالية.

– أخصائي التصميم والتمويل والعمليات التشغيلية.

– مدير التسعير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سبر، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4 مدن
السوق

وظائف شاغرة بـ متاجر بنده في 4...

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة معادن
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة معادن

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية

السوق
وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS

السوق
وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي

السوق
وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة
السوق

وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

السوق
وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
السوق

وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

السوق