وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الدعم الفني.

– أخصائي أول برامج التدريب.

– أخصائي أول عمليات التدقيق الداخلي.

– أخصائي أول التخطيط والتحليل المالي.

– مدير إدارة المخاطر المالية.

– أخصائي التصميم والتمويل والعمليات التشغيلية.

– مدير التسعير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سبر، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)