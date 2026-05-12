وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة الصندوق، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول تحليلات ضمان الجودة.
– رئيس وحدة تحليلات التدقيق.
– مساعد أول التدقيق المالي.
– خبير التدقيق المالي.
– خبير تميز التدقيق التشغيلي.
– مساعد أول تدقيق استثمارات العقارات المحلية.
– رئيس وحدة تدقيق الاستثمارات العقارية المحلية.
– رئيس قسم تدقيق الاستثمارات العقارية المحلية.
وأوضحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)