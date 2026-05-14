وظائف شاغرة في فروع شركة نادك

الخميس ١٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٤ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نادك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجوف، وحرض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة نادك

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مرافق.

– مدير أول الهندسة.

– مدير تخطيط الطلبات.

– أخصائي المشتريات.

– مدير ورشة العمل.

– مفتش ضمان الجودة.

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي التخطيط والأداء.

– مدير الصحة والسلامة والأمن.

– مدير أول قنوات التوزيع.

– منسق جدولة.

– قائد فريق المركز.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نادك، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

