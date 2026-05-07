وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت مجموعة التركي، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مُقدِّر تكاليف.

– مهندس أنظمة تقنية المعلومات.

– مسؤول المشتريات/ قطع الغيار.

– أخصائي دعم المنتجات.

– مسؤول العطاءات/ المناقصات.

– مدير حسابات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2026م.

