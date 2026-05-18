Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة في مجموعة العليان

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ما قبل البيع.

– مصمم داخلي.

– تنفيذي حسابات.

– مشرف المبيعات.

– مدير حسابات رئيسية.

– محلل التخطيط المالي والتقارير.

– مدير أول حسابات المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بـ شركة الحفر العربية
السوق

وظائف شاغرة بـ شركة الحفر العربية

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

السوق
وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
السوق

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

السوق
وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية
السوق

وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة
السوق

وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة

السوق
32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS
السوق

32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS

السوق
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة
السوق

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة

السوق
وظائف شاغرة بـ فروع بنك الرياض
السوق

وظائف شاغرة بـ فروع بنك الرياض

السوق