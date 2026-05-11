وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس رئيسي عمليات الأنظمة/ قواعد بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– أخصائي إدارة العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– كبير مدققي الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)