وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– منسق تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– موظف دعم إداري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، الإدارة العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يونيو 2026م.
