وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تدقيق المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السودة للتطوير، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)