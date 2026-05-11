وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر ومعارض المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف لوجستيات.
– تنفيذي مبيعات.
– مدير الحسابات الرئيسية.
– مسؤول علاقات الضيوف.
– أخصائي التسليم.
– مدير مبيعات.
– منسق مبيعات.
– مدير سلسلة التوريد.
– مدير تخطيط الأعمال.
– أخصائي/ شريك الأعمال المالية.
– محصل فواتير.
– مدير الائتمان.
– محلل مالي.
– مدير الشؤون الفنية والضمان.
– مدير خدمات ما بعد البيع الإقليمي.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)