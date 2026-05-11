وظائف شاغرة لدى شركة رتال

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان الجودة ومراقبة الجودة.

– مهندس مدني.

– منسق المشتريات.

– فني مدني.

– مهندس عقود.

– كبير مساحي الأراضي.

– مساعد مخزن.

– عامل بناء السقالات.

– مدير مشروع.

– مهندس كميات.

– مصمم جرافيك.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2026م.

