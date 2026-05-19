وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول في علاقات الموظفين.
– رئيس فريق الخدمات اللوجستية للوقود.
– أخصائي أول اتفاقيات الوقود والمرافق.
وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 25 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)