Icon

وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة Icon نائب أمير تبوك يشهد حفل تخريج طلاب جامعة فهد بن سلطان Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon ترتيب دوري روشن بعد تعادل النصر والهلال في ديربي الرياض Icon فيصل بن فرحان يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني Icon ديربي الرياض ينتهي بتعادل النصر والهلال 1-1 Icon المنتخب السعودي يتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا متصدرًا مجموعته Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الخلود والأخدود في دوري روشن Icon فلكية جدة: شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية تحدث في الصيف Icon “زُبالا”.. ذاكرة الحج وملتقى القوافل والتجارة عبر العصور شمال المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة كدانة

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة كدانة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول تطوير المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كدانة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين
السوق

وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين

السوق
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك
السوق

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك

السوق
وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة
السوق

وظائف شاغرة في شركة الإلكترونيات المتقدمة

السوق
وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة
السوق

وظائف شاغرة في مجموعة التركي القابضة

السوق
وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة
السوق

وظائف شاغرة في صندوق الاستثمارات العامة

السوق
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
السوق

وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات

السوق
وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات
السوق

وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات

السوق
وظائف شاغرة بـ فروع طيران أديل
السوق

وظائف شاغرة بـ فروع طيران أديل

السوق