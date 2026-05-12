وظائف شاغرة لدى شركة كدانة

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.
وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير البنية التحتية لتقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول تطوير المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة كدانة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2026م.
