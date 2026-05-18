الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والطائف، والمجمعة.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف صيانة الوقود.

– أخصائي أول البيانات المرجعية/ أنظمة الدعم الهندسي.

– أخصائي إدارة طلبات المخزون.

– قائد أنظمة الدعم الأرضي.

– مدير سلسلة التوريد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

