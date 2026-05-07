وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس مراقبة الوثائق.

– رئيس نمذجة معلومات المباني.

– مدير البنية التحتية للطرق.

– مهندس معماري مساعد.

– مدير أول الصحة والسلامة.

– مدير أول المشاريع العامة.

– محلل مالي.

– مهندس أول الجودة.

– مهندس كهربائي مساعد.

– مدير أول تصاميم المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

