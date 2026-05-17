وظائف شاغرة لدى طيران أديل

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٦ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المشتريات الفنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال، سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة أو علوم الحاسوب، هندسة البرمجيات)، أو ما يعادلها.

– محلل تكاليف العمليات الأرضية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، الإحصاء، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

