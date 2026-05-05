وظائف شاغرة لدى فروع شركة المراعي العراق يعرض المساعدة في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بالفيديو.. الهلال يفوز على الخليج بثنائية في دوري روشن جوازات منفذ الوديعة تستقبل ضيوف الرحمن القادمين من اليمن لأداء فريضة الحج 42 طالبًا وطالبة يمثلون السعودية في “آيسف 2026” بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 270 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 16 مليار ريال من “ماكاسار” إلى رحاب مكة.. حكاية سبعين عامًا من الصبر تُزهر في “طريق مكة” كوريا الجنوبية تدرس الانضمام للعملية الأمريكية في مضيق هرمز وزير الحج والعمرة يتفقد خدمات الوزارة لاستقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من حائل، والرياض، والدمام.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش حرائق.
– مساعد مدير الإنتاج.
– موظف موارد البشرية.
– مسؤول المحاسبة.
– فني أول شؤون الموظفين.
– مسؤول التخطيط.
– رئيس فريق المخازن.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)