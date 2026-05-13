وظائف شاغرة لدى فروع شركة سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الهندسة الكهربائية (الجبيل).

– مهندس مواد (ينبع).

– فني تحليل/ الأجهزة (ينبع).

– مهندس أول العمليات (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة سابك

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)