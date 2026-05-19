وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الوزارة في كل من الرياض، ورأس تنورة.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول التفاوض الدولي لتغير المناخ.

– خبير التفاوض الدولي لتغير المناخ.

– خبير أول التفاوض الدولي لتغير المناخ.

– مستشار/ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية.

– فني متخصص أول قياسات الزيت والغاز.

– فني متخصص قياس زيت وغاز.

– أخصائي دعم إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)