وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة

أعلنت مجموعة شركات دله البركة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول تطوير الأعمال.
– مدير المرافق.
– منسق الإدارة المالية.
– أخصائي موارد بشرية.
– منسق تطوير الأعمال.
– مدير التدقيق الداخلي.
– مدير تقنية المعلومات.
– أخصائي مشتريات.
– تنفيذي تسويق.
وأوضحت مجموعة دله البركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)